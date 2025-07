Scorpions, possibile scaletta del concerto al Lucca Summer Festival

Conto alla rovescia terminato per i fan italiani degli Scorpions . La band heavy metal più celebre d'Europa è giunta in Italia per l'imperdibile live di Lucca del 10 luglio , tra i più attesi del Lucca Summer Festival , rassegna estiva tradizionalmente ricca di grandi nomi internazionali ( I FESTIVAL DELL'ESTATE 2025 ). Il concerto in programma giovedì 10 luglio in Piazza Napoleone , nel cuore della città toscana, è l'unica tappa in Italia del tour mondiale con cui la band fondata nel 1965 celebra sessant'anni di storia .

L'unica data italiana del tour dei 60 anni di attività

Gli Scorpions sono arrivati in Italia per festeggiare con i loro fan distribuiti su più generazioni sessant'anni di attività sulla scena musicale.

Per la band di Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Pawel Maciwoda e Mikkey Dee sarà una notte di grande musica e di emozioni sulle note di un repertorio che conta successi come Wind of Change, Rock You Like a Hurricane e Still Loving You.

I riflettori in Piazza Napoleone, allestita con tribune con posti a sedere e un'area sotto al palco da cui seguire il live in piedi, si accenderanno alle 21:30 circa. Gli Scorpions si sono esibiti a Lucca nel 2019, sempre all'interno del Lucca Summer Festival, un live che i fan presenti ricorderanno per la pioggia che accompagnò l'evento per tutta la sua durata.

Il concerto evento sarà l'occasione per i fan di ascoltare i riff di chitarra di Rudolf Schenker, fondatore della band che ha iniziato a pubblicare album nella prima metà degli anni Settanta. Al microfono c'è naturalmente Klaus Meine, voce e compositore di molti successi del gruppo.