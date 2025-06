La Prima Estate, Lucio Corsi conclude la quarta edizione del Festival

12/18 Foto di Fabio Paleari

Quattro musicisti uniti da una musica non ordinaria, o meglio non molto suonata in Italia. Una musica che si può ascoltare in un jazz club a New York, ma anche in un locale di Caracas, oppure a New Orleans, con delle jam sessions improvvisate ma che restano impresse nella mente. Portare questa musica in Italia, oggi, non è cosa da poco. È una scelta molto coraggiosa che Il Mago del Gelato fa, rischiando certo, ma con la volontà di fare qualcosa che sia – e sia oggi più che mai – rappresentativa dell’identità musicale della band