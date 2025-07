Ultimo, la possibile scaletta del concerto a Roma

Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette dei concerti. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani proposti il 29 giugno alla data zero allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro:

Giovedì 10, venerdì 11 e domenica 13 luglio la voce di Pianeti si esibirà per tre concerti sold out allo stadio Olimpico della sua città. Stando a quanto riportato su Ticketone , gli show avranno inizio alle ore 21.00 .

In seguito al primo show allo stadio San Siro di Milano, Ultimo ha dichiarato sul suo profilo Instagram che conta più di quattro milioni di follower: “Abbiamo creato qualcosa che va oltre un concerto e chi non viene non può capirlo. Non cambierei la nostra storia con quella di nessun altro. Quando siete così connessi non ce n’è per nessuno. Connessione… è questa la parola più giusta”.

Il cantautore ha proseguito: “In molti mi stanno scrivendo che è stato il mio più bel concerto ma in realtà siete voi sotto a cambiare le carte in tavola. La mia è solo una reazione a come vi vedo dal palco… Non mi piace scrivere ‘il mio più bel San Siro’ perché non è giusto per chi è venuto le altre volte e per chi verrà lunedì… ma è stato….. il mio più bel San Siro”.