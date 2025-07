Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Torino

Dopo lo show di Torino, Marco Mengoni approderà sul palco di San Siro per i due appuntamenti in programma il 13 e il 14 luglio. In seguito, l’artista sarà in concerto allo stadio Euganeo di Padova, allo stadio San Nicola dei Bari e allo stadio San Filippo di Messina

Dopo le date di Lignano Sabbiadoro, Napoli, Roma e Bologna, Marco Mengoni sarà in concerto allo stadio Olimpico di Torino. Biglietti sold out. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento con la voce di Ti ho voluto bene veramente : dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Continua senza sosta la tournée di Marco Mengoni. Mercoledì 9 luglio l’artista ( FOTO ) porterà la sua musica sul palco dello stadio Olimpico, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli, 115, 10136, Torino . Stando a quanto riportato su Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Attualmente l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani proposti il 21 giugno al concerto di Lignano Sabbiadoro:

Dopo lo show di Torino, Marco Mengoni approderà sul palco di San Siro a Milano per i due appuntamenti in programma il 13 e il 14 luglio. In seguito, l’artista sarà in concerto allo stadio Euganeo di Padova , allo stadio San Nicola dei Bari e infine allo stadio San Filippo di Messina per gli show conclusivi del 23 e del 24 luglio. Questo il calendario completo del tour:

Nel corso degli anni l‘artista ha collezionato numerosi successi: da Credimi ancora a No Stress passando per Pronto a correre, Guerriero, Io ti aspetto e Ma stasera. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali Come neve con Giorgia, Pazza musica con Elodie (FOTO) e Mi fiderò con Madame. Inoltre, a giugno Marco Mengoni ha pubblicato il nuovo singolo Sto bene al mare con Rkomi e Sayf.

A ottobre Marco Mengoni tornerà in concerto con un tour europeo toccando numerose nazioni: dalla Svizzera alla Spagna passando per la Germania e la Francia. Questi tutti gli appuntamenti previsti in Italia: