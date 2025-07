Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto al Circo Massimo

A giugno Fabri Fibra ha conquistato il primo posto della classifica FIMI con il nuovo album Mentre Los Angeles Brucia. Il rapper ha scritto su Instagram: “Due anni di lavoro, provini su provini per l’undicesimo album. Questo numero uno significa tantissimo per me. Tra mode che cambiano, epoche musicali che si susseguono e momenti che restano”

Grande appuntamento live con la musica di Fabri Fibra. Reduce dal successo del nuovo album Mentre Los Angeles Brucia, lunedì 7 luglio il rapper sarà in concerto al Circo Massimo di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

fabri fibra a roma, la possibile scaletta A distanza di circa tre anni dall’ultimo album Caos, a giugno Fabri Fibra è tornato con Mentre Los Angeles Brucia, anticipato dal singolo Che gusto c’è in collaborazione con Tredici Pietro. Il nuovo progetto ha riscosso ottimi consensi da parte del pubblico debuttando al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre un milione di follower: “Due anni di lavoro, provini su provini per l’undicesimo album. Questo numero uno significa tantissimo per me. Tra mode che cambiano, epoche musicali che si susseguono e momenti che restano”. Dopo aver dato il via al tour estivo con il concerto sul palco del Trento Music Fest, lunedì 7 luglio Fabri Fibra sarà protagonista dell’atteso spettacolo in scena al Circo Massimo di Roma. Previste decine di migliaia di spettatori. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni che sarebbero state eseguite alla data zero di Trento: L’avvelenata (pretesto)

Mille volte

Tutti pazzi

Stupidi

Sbang

In Italia

La pula bussò

Demo nello stereo

Fenomeno

Pamplona

Propaganda

Che gusto c’è

Venerdì 17

Rap in vena / Non crollo

Cocaine

Vip in Trip

Applausi Per Fibra

Abbi fede

Panico

Bugiardo

Verso altri lidi

La soluzione

Caos

Stai zitto

Stavo pensado a te

Tranne te

Luna piena

Dopo il concerto di Roma, Fabri Fibra proseguirà la lunga tournée estiva esibendosi in numerose città italiane: da Bologna a Napoli passando per Bergamo, Alghero, Pescara, Agrigento e Catania fino agli ultimi due appuntamenti in programma all’Unipol Forum di Milano il 30 settembre e il 1° ottobre. Questo il calendario del tour estivo del rapper: 10 luglio, BOLOGNA - Sequoie Music Park

11 luglio, SERVIGLIANO (FM) - Nosound Fest

14 luglio, COLLEGNO (TO) - Flowers Festival

16 luglio, PIACENZA - PIacenza SUmmer Cult

18 luglio, BERGAMO - Nxt

23 luglio, ASSISI (PG) - Riverock Festival

25 luglio, VILLAFRANCA (VR) - Villafranca Festival

26 luglio, ESTE (PD) - Este Music Festival

29 luglio, MAJANO (UD) - Festival Di Majano

3 agosto, VIESTE (FG) - Vieste summer Fest

7 agosto, ALGHERO (SS) - Alguer Summer Festival

10 agosto, PESCARA - Zoo Music Fest

12 agosto, FOLLONICA (GR) - Parco Centrale

13 agosto, FORTE DEI MARMI (LU) - Villa Bertelli Live

16 agosto, TERMOLI (CB) - Arena del Mare 42°15°

18 agosto, BARLETTA (BT) - Oversound Music Festival

20 agosto, AGRIGENTO - Live Arena

21 agosto, CATANIA - Sotto Il Vulcano Fest

23 agosto, ROCCELLA JONICA (RC) - Roccella Summer Festival

29 agosto, CATTOLICA (RN) - Arena Della Regina

30 agosto, EMPOLI (FI) - Beat Festival

5 settembre, NAPOLI - Ex Base Nato