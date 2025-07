Oasis Live 2025, Noel e Liam Gallagher sono tornati più forti di prima

Siamo qui per celebrare una delle rock band più importanti al mondo: anch’io ho sempre sognato di essere un Oasis. No, non sono le parole di Mamma Peggy Gallagher che, peraltro, è stata fondamentale per far riavvicinare Noel e Liam. Sono dichiarazioni di Richard Ashcroft che con alcuni dei suoi brani (tra cui Lucky Man e Bitter Sweet Symphony) anticipa l’arrivo sul palco dei due fratelli più sfacciati della musica, circa mezz'ora dopo la fine del suo concerto. Noel e Liam: sì, proprio loro. Dopo la notte di Parigi di sedici anni fa in cui la band arrivò al capolinea, tornano insieme per una delle reunion più attese (e sperate) degli ultimi anni.

Alle 20.15 locali (le 21.15 in Italia), puntualissime, partono le prime note. Ma di un video, che racchiude tutti i titoli di giornali, servizi televisivi, commenti sui social proprio sui Gallagher brothers. IT’S HAPPENING, sta succedendo!, seguito da Cardiff precede l’inizio di Hello, brano che dà il via alla prima data di Oasis Live ’25. Liam e Noel sono oggettivamente distanti, ma insieme sul palco sono una forza della natura. Ascoltare, e vedere, per credere. La sensazione che si ha appena si vede Liam cantare con le braccia dietro la schiena e il fratello maggiore suonare la chitarra è di felicità. E se poi si pensa che una frase di Hello dice It's good to be back sembra che tutto si sia sistemato alla perfezione. Ci piace pensarlo, certo, ma bene lo stesso. Perchè i Gallagher, oggi e insieme, suonano molto meglio di trent’anni fa. Lo si capisce subito: Hello è un esempio, ma con Morning Glory quasi cade tutto il Principality Stadium dalla forza che irradiano insieme con queste canzoni. Canzoni che nel 2025, proprio come i Gallagher, sembrano (e suonano) molto più belle di quando sono state pubblicate.

Hit dopo hit, gli Oasis sono più forti di prima

Brano dopo brano, Noel e Liam snocciolano una hit dopo l’altra, e senza necessariamente intrattenersi con il pubblico. Liam fa qualche battuta, in più di una occasione ringrazia le persone bellissime arrivate fino a Cardiff, per poi tornare il classico Liam che dice: "Vi piace questo concerto? Ne è valsa la pena spendere un bel po’ di soldi, giusto?" Il pubblico annuisce, ride e subito dopo riparte la musica. Le pause sono pochissime, il ritmo è serrato e non stanca mai. Anzi. Il pubblico va in delirio in ogni spazio dello stadio quando si sentono Cigarettes & Alcohol, Fade Away, Supersonic, Roll With It e tante altre ancora.

L'omaggio a Diogo Jota e l'abbraccio tra Noel e Liam

Un momento emozionante si vive quando, sulle note di Live Forever, sugli schermi appare una foto di Diogo Jota, calciatore del Liverpool scomparso per un incidente stradale: il pubblico ascolta, applaude e ringrazia per questo omaggio. Emozionante, seppur per altri motivi, il timido abbraccio tra Noel e Liam che si intravede alla fine di Champagne Supernova, brano che conclude il concerto: il popolo degli Oasis applaude e sorride, perché alla fine è bene ciò che ricomincia bene. E seppur non si possa certo dire che tra i due sia tornato al completo, non si può negare che questo equilibrio, per i concerti e la riuscita degli show, è perfetto. Anche perché ci ha fatto capire che se i Gallagher fanno squadra, non ce n’è per nessuno. È quello che si è visto e vissuto a Cardiff, nella prima data del tour. Ultimo ma non meno importante: Definitely Maybe e (What’s The Story) Morning Glory? Sono più belli e forti oggi rispetto al 1994 e 1995. Sono album invecchiati bene, anzi benissimo. Proprio come Noel e Liam, insieme dopo sedici anni: è bene non ciò che finisce, ma che riparte bene. E riparte con un tour, proprio come questo.