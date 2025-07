Alessandra Amoroso, la possibile scaletta del concerto a Marostica

Dopo il concerto di Marostica, Alessandra Amoroso proseguirà la tournée esibendosi in numerose città italiane: da Trento a Taormina fino all’appuntamento conclusivo in programma il 7 agosto a Lecce

Dopo il concerto di Marostica, Alessandra Amoroso proseguirà la tournée esibendosi in numerose città italiane: da Trento il 5 luglio a Taormina il 12 luglio fino all’appuntamento conclusivo in programma il 7 agosto all’Oversound Music Festival di Lecce. Questi tutti gli spettacoli annunciati:

A giugno l’artista ha pubblicato il suo nuovo progetto discografico Io non sarei, arrivato a quasi quattro anni di distanza dal precedente Tutto accade. L’album ha ricevuto ottimi riscontri da parte del pubblico raggiugnendo la prima posizione della classifica settimanale FIMI dei lavori più venduti in Italia. In occasione della distribuzione, Alessandra Amoroso ha raccontato in un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta quattro milioni di follower: “A chi ha amato male ma sta provando a imparare, a chi sbaglia persone, ma alla fine si ritrova senza trucco insieme a quattro amici, a chi sceglie con coerenza di essere vero”.

Tra i progetti più amati della cantante, ricordiamo sicuramente Senza nuvole, Il mondo in un secondo e Amore puro, distribuiti rispettivamente nel 2009, nel 2020 e nel 2013.