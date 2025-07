Thirty Seconds to Mars, la possibile scaletta del concerto a Milano

Mercoledì 2 luglio la formazione, guidata dalla voce di Jared Leto ( FOTO ), sarà in concerto a Milano per il primo dei cinque appuntamenti previsti in Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto dei Thirty Seconds to Mars : dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Approfondimento Thirty Seconds To Mars, la band di Jared Leto torna live in Italia

Il grande giorno è arrivato. Mercoledì 2 luglio il gruppo salirà sul palco dell’ Ippodromo Snai San Siro , questo l’indirizzo: via Diomede, 1, 20151, Milano. Stando a quanto riportato su Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi brani proposti il 25 giugno al concerto in Polonia:

Alla vigilia del tour, il gruppo ha parlato della voglia di tornare a esibirsi in luoghi particolari: “Eravamo soliti fare un po’ di questi show acustici. Erano un concentrato di amore. Ogni volta che avevamo un giorno libero da un concerto in un’arena o in un festival e riuscivamo a trovare un luogo non tradizionale in cui esibirci, come una chiesa”. La formazione ha concluso: “Erano sempre divertenti e differenti. Magari un giorno li rifaremo?”.

Dopo lo show nel capoluogo meneghino, il gruppo sarà in concerto a Gorizia per poi esibirsi a Lucca e a Napoli prima dell’appuntamento conclusivo in programma martedì 8 luglio ad Alba. Questi i dettagli degli spettacoli previsti in Italia:

giovedì 3 luglio, Gorizia - Piazzale della Casa Rossa

sabato 5 luglio, Lucca - Piazza Napoleone

domenica 6 luglio, Napoli - Arena Flegrea

martedì 8 luglio, Alba - Piazza Medford