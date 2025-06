Shiva, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Il 13 settembre il rapper si esibirà sul palco di Fiera Milano Live per Santana Money Gang - One Night Only insieme a Sfera Ebbasta. Lo show celebrerà il joint album uscito nell’aprile di quest’anno

shiva, il concerto all’unipol forum di assago

Dopo una serie di date in giro per l’Italia, il grande giorno è arrivato. Lunedì 30 giugno l’artista approderà finalmente all’Unipol Forum. A poche ore dal concerto, Shiva ha parlato della tensione con un messaggio condiviso sul profilo Instagram che conta più di due milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Non ho dormito stanotte per il primo Forum della mia vita”.

Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere il palazzetto: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Al momento il giovane artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta, attesi i suoi brani più celebri: da Come no a Take 5 passando per Niente da perdere e Pensando a lei.

Massimo riserbo anche sulla possibile presenza di ospiti, infatti nel corso degli anni Shiva ha collaborato con numerosi artisti della scena discografica italiana, ricordiamo Emis Killa (FOTO) per Take 4, gli Eiffel 65 per Auto blu, Ava e Capo Plaza per Holly & Benji e Luchè per Purosangue.