Ariana Grande ha invece condiviso una foto in bianco e nero del matrimonio di Marjorie con il suo defunto marito Frank, insieme alla didascalia "per sempre". Anche il fratello della cantante, Frankie Grande, ha postato un tributo su Instagram, scrivendo: "Ti amo infinitamente, mia dolce nonna. Mi manchi più di quanto le parole possano esprimere. Il mio cuore è a pezzi, ma sento che vegli su di me, sono già così orgoglioso di tutto ciò che ho fatto e di tutto ciò che sta per arrivare".

La madre di Ariana, Joan, ha annunciato la morte di Marjorie, che la pop star chiamava affettuosamente " Nonna ", con una storia su Instagram martedì 17 giugno. "Siamo devastate nel comunicare che l'amata matriarca della nostra famiglia è scomparsa. Marjorie (Nonna) Grande se n'è andata serenamente nella sua casa, circondata dalla sua famiglia e dai suoi cari come in ogni istante delle sue ultime settimane", ha scritto Joan in una dichiarazione. "Vi ringraziamo per il vostro amore, il vostro supporto e per rispettare la nostra privacy mentre soffriamo e celebriamo la sua splendida e straordinaria vita".

Ariana Grande è in lutto per la perdita della sua amata nonna, Marjorie Grande .

La presenza nell'album Eternal Sunshine

Ariana Grande, 31 anni, ha parlato spesso del suo legame speciale con la nonna, che l'ha accompagnata a diverse premiazioni ed è stata recentemente presente nel suo album Eternal Sunshine. A 98 anni, il contributo di Marjorie alla canzone Ordinary Things l'ha resa l'artista più anziana ad apparire nella Billboard Hot 100, dopo che il brano ha raggiunto la posizione numero 55 nell'aprile 2024.

"Celebriamo l'unica e bellissima Nonna che ha fatto la storia per essere la persona più anziana ad apparire nella Billboard Hot 100", scrisse Ariana Grande all'epoca.

Marjorie, che avrebbe compiuto 100 anni a ottobre, nel brano risponde alla domanda della nipote: "Come faccio a capire se sono nella relazione giusta?". "Non andare mai a letto senza dare il bacio della buonanotte. È la cosa peggiore da fare", risponde Marjorie. "Non farlo mai e poi mai. Se non ci riesci, se non ti senti a tuo agio nel farlo, sei nel posto sbagliato. Vattene".

Nel 2018, Marjorie ha raggiunto Grande sul palco insieme a Joan e alla cugina della star, Lani, durante la sua performance di God Is a Woman. Le quattro donne si sono tenute per mano alla fine dell'esibizione, con l'artista che ha dato un bacio alla nonna prima di abbracciarla. E, quando Wicked è uscito lo scorso novembre, Grande è tornata a casa in aereo a Boca Raton, in Florida, per vedere il film con Marjorie, Frankie e il suo fidanzato Ethan Slater, anche lui protagonista del film. "Sono volata a Boca per un giorno per guardare il film con la nonna nel cinema in cui andavo da piccola ogni fine settimana, il Cinemark 20 di Boca", spiegò la popstar.