Francesco Gabbani, la possibile scaletta del concerto a Roma

Al momento il cantautore non ha fornito alcuna anticipazione sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti allo show del 19 dicembre a Milano:

Reduce dalla partecipazione con Viva la vita alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, giovedì 17 aprile Francesco Gabbani sarà in concerto nella Capitale. Stando a quanto riportato da Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Questo l’indirizzo per poter raggiungere la location: Piazzale dello Sport, 00144, Roma.

A febbraio Francesco Gabbani ha pubblicato il nuovo progetto discografico Dalla tua parte raccontando: “Non finirò mai di crescere. Mi piace l’idea di essere in continua evoluzione, in costante movimento. E queste canzoni sono un ritratto di questo momento, un passo più in là nella linea del tempo. Quando vengono pubblicate, diventano un po’ di tutti: di chi le ascolta, di chi le vive”.