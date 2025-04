I Linkin Park si esibiranno nella finale di UEFA Champions League 2025.

Sarà la leggendaria band americana a infiammare il pubblico della UEFA Champions League in occasione della finale che si terrà il 31 maggio alla Munich Football Arena. Prima del fischio d’inizio, il gruppo offrirà una selezione dei brani più iconici della propria carriera. L’attesa è alta anche per la versione inedita di Numb che la band ha voluto reinterpretare in chiave calcistica, unendo i suoi riff storici a suoni ispirati all’universo sonoro della Champions League



Sarà proprio la leggendaria band americana a infiammare il pubblico in occasione della finale che si terrà il 31 maggio alla Munich Football Arena. Prima del fischio d’inizio, il gruppo offrirà una selezione dei brani più iconici della propria carriera. L’attesa è alta anche per la versione inedita di Numb che la band ha voluto reinterpretare in chiave calcistica, unendo i suoi riff storici a suoni ispirati all’universo sonoro della Champions League.

Ed è così che la finale diventa un evento globale all'insegna della musica e del calcio, portando i Linkin Park a essere grandi protagonisti dell’evento e a caricarsi di energia rinnovata per un ritorno sotto i riflettori. La partecipazione all’evento rappresenta un nuovo traguardo per il gruppo, che in questi mesi sta vivendo un’intensa fase di rinascita artistica. “Con il nostro nuovo album e il tour in corso, siamo stati travolti dall’energia e dall’entusiasmo dei fan”, hanno dichiarato i Linkin Park, visibilmente colpiti dal calore del pubblico dopo il loro ritorno sulle scene. “Non vediamo l’ora di condividere la stessa energia ed entusiasmo allo show di apertura della finale di UEFA Champions League presentato da Pepsi. Per noi è un’esperienza completamente nuova come band, e siamo entusiasti di poter condividere alcune delle nostre canzoni preferite, sia del passato che del presente, con le migliaia di persone allo stadio e i milioni che ci seguiranno da tutto il mondo”.

Una tradizione di spettacolo prima del calcio d’inizio L’evento, trasmesso in diretta attraverso il canale YouTube ufficiale della UEFA, si inserisce in una tradizione ormai consolidata di performance musicali spettacolari che anticipano la finale di Champions League. Lo scorso anno fu Lenny Kravitz a intrattenere il pubblico allo stadio di Wembley, subito prima del match tra Borussia Dortmund e Real Madrid, vinto dagli spagnoli con un secco 2-0. Anni prima era toccato ad Anitta offrire un’esibizione colorata e ricca di energia. Ora tocca ai Linkin Park raccogliere il testimone, con la promessa di uno show carico di emozione, ritmo e memoria musicale. Approfondimento Linkin Park, la nuova canzone con videoclip Up From the Bottom

Una nuova era con From Zero Parallelamente all’annuncio della loro presenza alla finale, i Linkin Park continuano a promuovere il loro nuovo lavoro discografico, From Zero, che segna la loro prima pubblicazione dopo la dolorosa scomparsa di Chester Bennington. Il progetto, che rappresenta molto più di un semplice album, introduce Emily Armstrong, voce potente e graffiante dei Dead Sara, come nuova cantante del gruppo. La sua presenza ha donato una nuova identità alla band, senza però cancellarne l’essenza storica. Il singolo Up From The Bottom è il manifesto sonoro di questo ritorno, mescolando grinta e introspezione. Approfondimento Linkin Park, esce il nuovo singolo Up from the bottom

Un tour mondiale verso l’Europa La band è attualmente impegnata negli Stati Uniti con una serie di concerti che stanno riscuotendo grande successo, nonostante alcuni adattamenti logistici, come la riduzione della capienza per la tappa di Los Angeles. Per venire incontro ai fan, il gruppo ha anche messo in vendita un numero limitato di biglietti a prezzo scontato. Ma l’orizzonte è già proiettato verso l’Europa, dove i Linkin Park sbarcheranno a breve per un tour che toccherà varie città, tra cui Londra, con l’attesissima data del 28 giugno allo stadio di Wembley. Approfondimento Linkin Park, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo album From Zero

Un disco tra passato e rinascita From Zero ha ricevuto reazioni contrastanti. La rivista NME lo ha recensito con tre stelle, definendolo “un mix interessante di rock da stadio sensazionale e brani sorprendentemente stanchi a livello compositivo”. Tuttavia, la chiave di lettura più importante sembra emergere dalla stessa intenzione della band. “Fondamentalmente, From Zero deve essere visto come un punto di ripartenza, come suggerisce il titolo stesso, che rende omaggio al nome originale della band: Xero”, si legge. “Quindi, ogni paragone con la loro discografia (per lo più magistrale) deve tener conto del contesto in cui From Zero è nato: un desiderio autentico da parte di Brad Delson, Dave Farrell, Joe Hahn e Shinoda di creare ancora una volta insieme come Linkin Park”. Approfondimento Linkin Park, concerto a Milano il 24 giugno 2025