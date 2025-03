Bresh annuncia due concerti a Jesolo e Bologna

Musica

Prima partecipazione in gara per Andrea Brasi. L'emozione è tanta e accompagnerà il rapper genovese sino all'ultima serata. Dopo le esibizioni dello scorso anno sulla nave e nella serata dei duetti, al fianco di Emma per un medley di canzoni di Tiziano Ferro, Bresh debutterà nella competizione all'Ariston con La tana del granchio. Ripercorriamo insieme la vita, la carriera e i successi della new entry del festival