Sanremo 2025 conferenza stampa, le anticipazioni sulla prima serata

E' giunto il giorno in cui conosceremo le canzoni dei 29 artisti in gara. Questa sera potremo esprimere le nostre opinioni sulle scelte del direttore artistico Carlo Conti. Che si accinge anche a tornare sul palco dell'Ariston. Stasera si inizia con Antonella Clerici e Gerry Scotti, ospiti Noa e Mira Awad e poi è annunciato un momenti iconico con Jovanotti (LA SCALETTA - LA DIRETTA). Domani, seconda serata, arriveranno Damiano David, i protagonisti delle fiction su Peppino Di Capri e di quella Belcanto, il cast del film di Paolo Genovese Follemente, Carolina Kostner parlerà di Milano Cortina, allo spazio Suzuki, in piazza Colombo, si esibirà BigMama mentre all'Ariston andrà in scena la sfida delle Nuove Proposte. Parte anche, stasera, il Dopo Festival di Alessandro Cattelan. In apertura Carlo Conti ricorda il direttore di Virgin Radio Alex Benedetti, morto ieri a Milano, e riporta il sorriso segnalando che oggi è il compleanno di Topo Gigio.