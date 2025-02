Sanremo 2025, maritozzi per Noemi e Tony Effe con Chef Ruben Bondì

Sul lungomare di Sanremo, Tony Effe ha inaugurato il chiosco di street food romano Damme Da Magnà . Qui, lo chef fenomeno dei social Ruben Bondì (che tra Instagram e TikTok conta quasi quattro milione di followers) servirà ogni giorno dalle 11.00 alle 19.00 pinse, polpette, lasagne e maritozzi. Il quartier generale del team di Tony Effe sarà invece il Tony's Club di via Camillo Benso Conte di Cavour 19, con riferimenti alla Roma by night degli anni Settanta.

I gioielli di Tony Effe

Ad attirare l'attenzione, durante la performance culinaria di Tony Effe, sono stati - soprattutto - i suoi vistosissimi gioielli. Dei suoi outfit si sa poco: solo che, a seguirlo a Sanremo, sarà Lorenzo Posocco, ex stylist di Elodie. E che, con ogni probabilità, indosserà gioielli Tiffany & Co. La collana con maglie grandi in oro giallo è infatti parte della linea HardWear del brand (e ha un costo di 71mila euro). L'orologio è invece un Audemars Piguet Royal Oak Chrono in collaborazione con 1017 ALYX 9SM e con design di Matthew Williams. Realizzato in oro giallo 18 carati, ha un prezzo di circa 200mila euro.