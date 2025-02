Angelina Mango: "Farò il tifo per tutti i miei amichetti a Sanremo"

La vincitrice della scorsa edizione non parteciperà alla gara in onda da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti, ma ha comunque inviato un messaggio di affetto ai 29 Big in gara: "Vi guarderò col cuore pieno"

"Pareva 'na pazzia invece era solo un anno pazzo di amore". In un post su Instagram, Angelina Mango ha ricordato le emozioni della vittoria alla 74ª edizione del Festival di Sanremo nel 2024 con il brano La noia. La cantante non parteciperà invece alla 75ª edizione della kermesse canora, che andrà in onda da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti, ma ha comunque inviato un messaggio di affetto ai 29 Big in gara: "È quello che auguro a tutti i miei amichetti pronti a salire sulla giostra. Vi guarderò col cuore pieno e farò il tifo per tutti voi".