Rondodasosa: "Parteciperò a Sanremo al posto di Emis Killa"

Rondodasosa ha confessato che, a sostituirlo in qualità di trentesimo cantante in gara, sarà proprio lui. Ma neppure i suoi fan ci hanno creduto , almeno stando ai commenti. "Ma Sanremo lo sa?", si legge tra i commenti. E, ancora: "Dillo prima a Carlo Conti poi a noi", "Guarda che non siamo al primo di aprile", "Ma Sanremo ne è a conoscenza?". Anche perché, al di là dell'assenza di comunicazioni ufficiali da parte della kermesse, è improbabile che un cantante possa entrare in gara a competizione già cominciata ( il 14 febbraio sarà la serata dei duetti ).

Emis Killa, inizialmente annunciato tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo, ha poi scelto di ritirarsi a seguito dell'indagine che lo vede indagato per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale antimafia sugli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista.

Chi è Rondodasosa

Vero nome Mattia Barbiero, Rondodasosa è cresciuto a Milano San Siro, senza il papà. Appassionato di musica hip hop fin da quando era un ragazzino, il suo primo singolo - Free Samy - ha raggiunto le 500mila visualizzazioni su YouTube in pochissimo tempo. A regalargli la fama, nel 2020, è stato però il remix di Exposing Me che, da lui intitolato Face to Face, resta ancora oggi il suo singolo di maggior successo. Sempre nel 2020, ha pubblicato Slatt con Capo Plaza, seguito dall'EP di debutto Giovane Rondo (che ha visto la collaborazione, tra gli altri, di Capo Plaza e Shiva). Negli anni seguenti, Rondodasosa è diventato un vero e proprio fenomeno social, grazie alle collaborazioni con rapper stranieri e ai riusciti remix. Nel 2022 è stata la volta del primo album in studio, Trenches Baby, con contributi illustri: thasup, Lazza, Rose Villain, Ghali. Mentre, nel 2024, è uscito il suo primo mixtape, Blue Tape.

Oltre che per la musica, tuttavia, Rondodasosa è noto anche per i fatti di cronaca che lo hanno visto protagonista nel corso degli anni. Nel 2021, insieme a Baby Gang e altri ragazzi, ha ricevuto il daspo da tutti i locali milanesi per via di una rissa. Trasferitosi a Londra, quando è tornato a Milano è stato denunciato per guida senza patente (mai conseguita) e per resistenza a pubblico ufficiale e, una seconda volta, per porto d’armi illegale, uso d’atto falso e per aver assunto sostanze stupefacendi.