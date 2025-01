Gli Who tornano in Italia per due concerti da non perdere

La storica storica band britannica guidata da Pete Townshend e Roger Daltrey farà ritorno nel nostro Paese nell'estate del 2025 con due attesissimi concerti. Il leggendario gruppo, che ha segnato la storia del rock con brani iconici come Baba O’Riley, My Generation e Pinball Wizard, si esibirà in due città italiane: Padova e Milano

Gli Who tornano in Italia per due concerti, per la gioia dei fan del gruppo inglese che definire leggendario è davvero poco.

La storica storica band britannica guidata da Pete Townshend e Roger Daltrey farà ritorno nel nostro Paese nell'estate del 2025 con due attesissimi concerti. Il gruppo, che ha segnato la storia del rock con brani iconici come Baba O’Riley, My Generation e Pinball Wizard, si esibirà in due città italiane: Padova e Milano.



I loro fedelissimi avranno l'opportunità di assistere ai loro spettacoli domenica 20 luglio 2025 allo Stadio Euganeo di Padova e martedì 22 luglio 2025 all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.

L'apertura della prevendita generale dei biglietti è fissata per mercoledì 5 febbraio, un'occasione da non perdere per chi desidera vedere dal vivo una delle band più influenti della storia della musica.