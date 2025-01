Garth Hudson, morto il tastierista del gruppo rock The Band

Il polistrumentista canadese Garth Hudson , membro del gruppo rock canadese e statunitense The Band , molto popolare tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, è morto nel sonno in una casa di riposo di Woodstock all’età di 87 anni . Era l’ultimo sopravvissuto del complesso: Robbie Robertson, chitarrista e paroliere (anche della colonna sonora del film Killers of the Flowers Moon di Martin Scorsese), era morto nell’agosto 2023.

LA COLLABORAZIONE CON BOB DYLAN E IL DOCUMENTARIO DI MARTIN SCORSESE

Nato nel 1937 a Windsor, nell’Ontario, Hudson aveva mosso i primi passi nel mondo della musica come esecutore di inni nell’impresa di pompe funebri di uno zio. Aveva poi studiato al conservatorio di Toronto, dove aveva imparato preludi e fughe di Bach. “Amavo anche Mozart e Chopin, ma avevo problemi a leggere gli spartiti. Così imparai l’arte dell’improvvisazione”, aveva raccontato nel memoir di Levon Helm, altro membro di The Band. Nel 1961 si era unito al gruppo Levon and The Hawks, composto proprio da Helm e da Ronnie Hawkins. Insieme a Robbie Robertson, Rick Danko e Richard Manuel, i tre avevano poi formato The Band, un gruppo attivo tra il 1965 e il 1976 e ricco dell’inconfondibile sound di Garth che aveva combinato i generi musicali rock, folk, country, blues e gospel e aveva conferito linfa vitale al roots-rock in cerca delle radici della musica americana. Nel 1966 Bob Dylan aveva scelto The Band come gruppo di supporto del suo tour, e nel 1968 i musicisti avevano pubblicato l’album di debutto Music from the Big Pink. Intenso anche il rapporto con Martin Scorsese, che nel documentario L’ultimo valzer aveva immortalato il loro ultimo concerto a San Francisco. Dal 2000, e fino al 2023, Hudson aveva poi intrapreso la carriera solista e aveva collaborato con musicisti come Leonard Cohen, Elton John e Van Morrison.