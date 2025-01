Francesco Gabbani, il nuovo singolo è "Vengo a fidarmi di te"

Il cantautore di Carrara, due volte vincitore del Festival di Sanremo, si prepara a tornare sotto i riflettori con grandi novità. E non solo perché si appresta a calcare nuovamente il prestigioso palco dell'Ariston, ma anche perché darà il la (letteralmente) al 2025 con l'uscita di nuovo singolo che anticipa il prossimo album in studio, intitolato "Dalla tua parte" e in arrivo il 21 febbraio 2025

Francesco Gabbani inaugura il 2025 in grande stile, facendo uscire un nuovo singolo. La canzone si intitola Vengo a fidarmi di te ed è il brano trainante del nuovo album in studio che arriverà alla fine del prossimo mese.

Si tratta del sesto lavoro discografico dell’artista e si preannuncia come un progetto che rappresenta un passo importante nella sua carriera, offrendo un mix di profondità emotiva e innovazione musicale. L’album Dalla tua parte verrà distribuito sia in formato digitale sia in edizioni fisiche esclusive, tra cui un vinile colorato e diverse versioni CD in tiratura limitata e numerata.



