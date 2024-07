Francesco Gabbani arriva in Sardegna in monoelica dopo volo cancellato

Il cantautore e polistrumentista di Carrara è stato bloccato dal caos voli, così per raggiungere l’isola ha optato per un piano B particolare… “Speriamo di atterrare sani e salvi”, ha detto speranzoso prima di imbarcarsi in quella che lui definisce un'avventura e un "viaggio della speranza". Il vincitore di Sanremo 2017 è riuscito a raggiungere Olbia a bordo di un aeroplano da turismo monoelica, quindi ha potuto onorare i suoi impegni musicali sull'isola, suonando ad Arborea, Iglesias e La Maddalena



Francesco Gabbani è stato coinvolto nel caos voli e, dopo che il suo volo da Malpensa a Olbia è stato cancellato, ha optato per un piano alternativo.

Il cantautore e polistrumentista di Carrara per raggiungere la Sardegna ha optato per un monoelica, ossia un aereo da turismo di dimensioni ridotte e con monomotore.

Un piano B che per lui si è rivelato particolare, dato che ha spinto il musicista a dire, speranzoso: “Speriamo di atterrare sani e salvi” (è probabile, dunque, che per lui fosse la prima volta a bordo di un aeroplano turistico).

Il vincitore di Sanremo 2017 è dunque riuscito alla fine a raggiungere Olbia a bordo di un monoelica.



A causa del blackout Microsoft, che ha mandato in tilt gli aeroporti di tutto il mondo, Gabbani ha deciso di “gabbare” il cortocircuito e giungere a destinazione con altri mezzi. Potete guardare il video del volo e della testimonianza di Gabbani nel post che vi proponiamo in fondo a questo articolo.



I concerti in Sardegna a cui non voleva mancare

Dato che Francesco Gabbani aveva in programma diversi concerti in Sardegna e non voleva assolutamente mancare a nessuno degli appuntamenti per non deludere i fan, non si è perso d’animo e, dall'aeroporto di Milano - Malpensa, ha deciso di dirigersi all’aeroporto di Collegno, dove ha potuto prendere un monoelica e raggiungere Olbia in tempi record. “Speriamo di atterrare sani e salvi”, aveva specificato sui social network prima del decollo, probabilmente poco convinto del mezzo di trasporto per lui inusuale.

approfondimento Francesco Gabbani a Carrara, tutto sul concerto

L’atterraggio sani e salvi

Forse grazie agli scongiuri di rito prima di decollare con il monoelica (che altro non è se non un aereo da turismo), Francesco Gabbani ce l’ha fatta: è arrivato senza problemi a destinazione. “Atterrati in Sardegna”, ha scritto sui suoi canali social per aggiornare i fan.

Ed è così che il primo concerto e poi gli altri due si sono potuti tenere regolarmente. Il pubblico dei tre live sardi (ad Arborea, Iglesias e La Maddalena) hanno potuto assistere ai suoi successi, da Occidentali’s Karma a quelli più recenti, come Frutta Malinconia.

“Le avventure nelle disavventure! Dopo varie peripezie e un vero e proprio viaggio della speranza, ieri siamo atterrati in Sardegna sani e salvi e abbiamo fatto un concerto bellissimo ad Arborea. Questa sera ci vediamo a Iglesias e domani all’Isola della Maddalena, non mancate!”, ha scritto Gabbani in una disdascalia a corredo del video che trovate di seguito.

approfondimento Francesco Gabbani: "L'Abitudine è comprendere che siamo noi la Natura"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Gabbani (@francescogabbani) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie