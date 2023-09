Francesco Gabbani a Carrara, tutto sul concerto

francesco gabbani: “questo sogno sta per diventare realtà”

Tutto pronto per il concerto con cui Francesco Gabbani festeggerà la sua musica e il territorio che gli ha dato i natali e sul quale ha deciso di continuare a vivere. Carrara Fiere ospiterà l’evento in programma a partire dalle ore 21.00.

Il cantautore ha raccontato: "Da anni sognavo di fare qualcosa di diverso e di speciale per il mio territorio. Dopo l’esperienza del 2016, non avevo più avuto l’occasione di esibirmi in un concerto nella città in cui sono nato e dove ho scelto di continuare a vivere. E finalmente questo sogno sta per diventare realtà, una realtà che potrò condividere con voi, la mia grande famiglia, nel luogo che per me è casa. Ma non solo: mi auguro che questa giornata possa attrarre tanti di voi da tutto il Paese, cosicché possiate conoscere un territorio che ha così tanto da offrire”.