Francesco Gabbani, i video de L'Amor Leggero e Tossico Indipendente

E' terminato domenica sera, nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina, il tour estivo di Francesco Gabbani che ha girato la penisola per presentare dal vivo il suo nuovo album Volevamo solo essere felici pubblicato ad aprile da BMG. Prima di tornare dal vivo con due grandi eventi prodotti da Vivo Concerti, l'1 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e l'8 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, Gabbani pubblica i videoclip live de L'Amor Leggero e Tossico Indipendente, due brani contenuti nel suo ultimo lavoro.



I videoclip sono stati girati a sorpresa in due splendide location con la regia di Stefano Salvati. Il video de L'Amor Leggero è stato girato al Castello Estense di Ferrara, maestoso simbolo della città e unico castello in Europa circondato da un fossato con acqua. Il videoclip di Tossico Indipendente è stato realizzato fra terra e acqua nelle Valli di Comacchio, speciale set nella riserva Unesco. Il clip sono stati realizzati grazie al contributo della Regione Emilia Romagna e dei Comuni di Ferrara e Comacchio. Entrambi sono stati presentati in anteprima durante la serata di IMAGinACTION Festival Internazionale del Videoclip al Comacchio Beach Festival.