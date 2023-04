Il 14 e il 21 aprile l’artista torna in prima serata su Rai 1 per la seconda edizione dello show a tema sostenibilità ambientale

Tutto pronto per il ritorno ufficiale di Francesco Gabbani nello show Ci vuole un fiore. Per l’occasione saranno due le serate condotte dal cantante: il 14 e il 21 aprile lo spettacolo tornerà in prima serata con una serie incredibile di ospiti e di sorprese per il pubblico affezionato. A condividere il palco con il conduttore ci saranno Nino Frassica e Mario Tozzi, che saranno a fianco di Gabbani per riflettere sui temi della sostenibilità e del futuro del Pianeta, già trattati nella prima edizione dello show. “La transizione ecologica è una necessità imprescindibile che deve entrare nella testa della gente. I ragazzi, la generazione Z, i nostri piccoli crescono già con una coscienza ‘verde’ ma per molti, sopra i 40 anni, la parola sostenibilità è ancora molto fumosa”, aveva dichiarato lo scorso anni il cantante a proposito del debutto di Ci vuole un fiore.