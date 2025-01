Addio a Nora Orlandi, protagonista della Rai in bianco e nero

VITA E CARRIERA, DAL FESTIVAL DI SANREMO ALLE COLLABORAZIONI CON I GRANDI DELLA MUSICA

Nata a Voghera il 28 giugno 1933, Nora Orlandi, nota anche con lo pseudonimo di Joan Christian, ha ricevuto la spinta della madre, cantante lirica, e si è diplomata al Conservatorio di Genova. Nel 1951 è stata assunta dall’Orchestra Rai di Roma e ha suonato, tra le altre, con le orchestre di Bruno Canfora e Lelio Luttazzi, mentre nel 1952 ha creato il suo primo gruppo vocale, il Quartetto 2+2 con Rosetta Fucci, Marcello Fabrizi e Massimo Cini. Due anni dopo, Fucci ha abbandonato il gruppo ed è stata sostituita dalla sorella di Nora, Paola Orlandi, mentre in seguito Fabrizi ha lasciato il posto prima a Giovanni Borgese, poi ad Alessandro Alessandroni e infine a Enzo Gioieni. Dopo esperienze in varie trasmissioni radiofoniche e televisive, il gruppo ha raddoppiato come I 4+4 di Nora Orlandi, coristi fissi di Festival di Sanremo, Un disco per l’estate, Canzonissima, Festival di Napoli, Gran Varietà e Piccola storia della canzone italiana. Tra i coristi ci sono stati Marco Ferradini, Santino Rocchetti, Lalla Francia e Silvia Annichiarico, che su Facebook ha ricordato con affetto Orlandi: “Con grande tristezza ho appena saputo della scomparsa di Nora Orlandi, una grandissima maestra di musica che mi ha insegnato tanto insieme a sua sorella Paola!! Sono molto vicina ai suoi cari”. Dopo alcune edizioni di Fantastico, Orlandi ha sciolto il coro e si è ritirata per dedicarsi all’insegnamento, anche come docente di canto nella seconda edizione di Amici di Maria De Filippi. L’artista e il suo coro hanno collaborato con artisti come Adriano Celentano, Bobby Solo, Caterina Caselli, Domenico Modugno, Edoardo Vianello, Gianni Morandi, Little Tony, Lucio Battisti e Mia Martini. Orlandi ha composto anche colonne sonore per film, come Dies Irae, già presente nel film del 1971 Lo strano vizio della signora Wardh e utilizzato da Quentin Tarantino in Kill Bill: Volume 2.