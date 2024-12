Antonello Venditti, la possibile scaletta del concerto a Roma

Musica

Tre attesi ritorni tre brani che alzano l'asticella della qualità. Il triplice primato accoglie ETT con Psiche, Cura con 10 giri intorno al Mondo e Anna Carol con Il Contrario, tutti brani emozionali, identitari e simbolici. Una menzione speciale per Alessandra Tumolillo, Ellen, Alma, Le Primo, LaRossi, Gaia Banfi, Ayas e la rilevazione Hanna Perla. Tolte le tre artiste, tutti gli altri brani, scelti tra circa 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Alessandra Tumolillo in Luna Nova celebra la bellezza enigmatica della luna, simbolo di desideri nascosti e sogni lontani

Ayas in Dall’alto di un ponte sospeso esplora la sensazione di stare accanto a una persona che non lo valorizza, ma che invece lo limita, lo rende invisibile agli occhi degli altri e lo fa scomparire, come avvolto dalla nebbia