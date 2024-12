Rkomi in concerto: "È tempo di tornare sul palco". Le date del tour

Approfondimenti

Da Rkomi a Axl Rose, le cadute dei cantanti sul palco. FOTO

L'ultimo della lista è il nostro Rkomi cheè scivolato sul palco, probabilmente bagnato, cadendo col viso a terra. Prima di lui Axl Rose, scivolato mentre si esibiva all' Hyde Park di Londra, Bruce Springsteen caduto alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, E poi Piero Pelù con una rovinosa caduta durante un concerto presso l'Alcatraz di Milano. Ma da Madonna a Lady Gaga passando per Katy Perry, Bono e Robbie Williams, la lista è molto lunga. Ecco le foto

Rkomi, in giro per l'Italia con Irama e col loro No Stress Tour, è stato protagonista di una rovinosa caduta sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Tutto è successo nel giro di pochi secondi: Rkomi è scivolato sul palco, probabilmente bagnato, cadendo col viso a terra (e l'asta del microfono sulla schiena). Si è però subito rialzato, riprendendo a cantare come se nulla fosse

Axl Rose, frontman dei Guns N’ Roses è caduto durante l’ultimo concerto del gruppo organizzato il 30 giugno al BTS Hyde Park di Londra in occasione del World Tour 2023. Il cantente stava eseguendo Bad Obsession, tratto dall’album del 1991 Use Your Illusion