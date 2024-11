Anna, annunciato il primo tour nei Palasport per il 2025

Il prossimo anno la rapper di Vera Baddie porterà la sua musica in otto città: Mantova, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Padova e infine Torino

anna, tutti i dettagli della tournée

Reduce da un tour completamente sold out, la giovane artista ha annunciato gli appuntamenti live del prossimo anno. Il 16 novembre Anna darà il via alla tournée dal palco del PalaUnical di Mantova per poi toccare altre sette città: Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Padova e Torino.

I biglietti sono disponibili da oggi, martedì 26 novembre. Ecco tutte le date del Vera Baddie Tour 2025:

Domenica 16 novembre 2025 – Mantova, PalaUnical (data zero)

Sabato 22 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum

Mercoledì 26 novembre 2025 – Bologna, Unipol Arena

Venerdì 28 novembre 2025 – Firenze, Mandela Forum

Domenica 30 novembre 2025 – Napoli, Palapartenope

Martedì 2 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

Giovedì 4 dicembre 2025 – Padova, Kioene Arena

Sabato 6 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena