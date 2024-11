Liam Payne, la salma è tornata a Londra accompagnata dal padre

Liam Payne sarà ricordato in una cerimonia ufficiale alla fine di questa settimana, tre settimane dopo il tragico incidente che ha portato alla sua morte.

L'ex cantante degli One Direction è morto il 16 ottobre, all'età di 31 anni, cadendo dal balcone della sua stanza al CasaSur Palermo Hotel di Buenos Aires.Liam era in vacanza nel Paese e aveva assistito al concerto del suo amico Niall Horan insieme alla fidanzata, Kate Cassidy, tornata a casa poco prima che perdesse la vita.

Ora, la sua salma è tornata a Londra per i funerali. Ad accompagnarla, il papà Geoff Payne.

I dettagli del funerale

Secondo i media, i funerali di Liam Payne si terranno nella sua città natale, Wolverhampton, alla fine della settimana. Tuttavia, l'orario e il luogo esatti devono ancora essere definiti.

Al momento non si sa se gli altri membri degli One Direction abbiamo intenzione di partecipare. Citado una fonte anonima, il MailOnline scrive: "Liam avrà un addio in grande stile, molto probabilmente in una cattedrale. Era amato da così tante persone che ci sarà una richiesta enorme: sicuramente sarà un evento colossale".

Dopo che i dettagli del funerale sono emersi, i fan di Liam sui social media hanno esortato gli altri a rispettare la privacy della famiglia. Un utente su TikTok ha scritto: "Questo è un amichevole promemoria: se stai pensando di andare al funerale di Liam per vedere i membri degli One Direction, non farlo". Mentre un altro messaggio, condiviso su X, recita: "Un promemoria per tutti coloro che pensano di andare al funerale di Liam. Alcuni articoli hanno affermato che il funerale sarà privato e discreto quindi, per favore, lasciate che i suoi cari piangano in pace e privacy. Le commemorazioni erano per i fan, il funerale è per le persone che lo conoscevano personalmente".