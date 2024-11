Lunedì 4 novembre, il WORLD TOUR WINTER 2024 ha preso il via dall'all'O2 Shepherd's Bush Empire. Nelle prossime settimane la tournée toccherà diverse città europee e italiane, con numerose tappe già sold-out

Il WORLD TOUR WINTER 2024 di Laura Pausini ha preso il via lunedì 4 novembre dall'O2 Shepherd's Bush Empire di Londra (dove è attesa anche martedì 5).

E, in occasione della decima tournée mondiale, la cantante ha scelto di dare a otto giovani promesse della musica italiana l’opportunità di esibirsi come opening dei suoi concerti in Italia.

Laura Pausini in tour

Dopo le due tappe di Londra, il tour LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024 attraverserà di nuovo l’Europa (Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana) e l'Italia.

Come le due date di Londra, sono sold-out anche Livorno (21 novembre), Torino (30 novembre), Malaga (5 dicembre) e Messina (28 e 29 dicembre). Esaurite anche le due date di Milano (27 e 28 novembre) e la prima di Roma (18 novembre). Città, queste ultime, che vantano sei date solo nell’arco del 2024, e che incoronano Laura Pausini unica donna tra le voci italiane e straniere a siglare questo risultato.

Per il gran finale è previsto uno speciale show di Capodanno a Messina, ultima delle tre date previste in Sicilia, una regione che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente e che Laura ha voluto omaggiare dedicandole l’ultimo step di questa memorabile tournée.