Liam Payne, il primo singolo postumo Do No Wrong non uscirà venerdì

Il produttore Sam Pounds, che solo poche ore fa aveva dato la notizia, ha infine scelto di non pubblicare la canzone per rispetto dei cari dell’ex cantante dei One Direction, morto precipitando dal terzo piano di un hotel in Argentina all’età di 31 anni. "Non è ancora il momento", ha scritto sui social

Il primo singolo postumo di Liam Payne, Do No Wrong, non uscirà venerdì 1º novembre. Il produttore Sam Pounds, che solo poche ore fa aveva annunciato il nuovo brano, ha infatti deciso di non pubblicare la canzone per rispetto dei cari dell’ex cantante degli One Direction, che il 16 ottobre è morto precipitando dal terzo piano dell’hotel CasaSur a Buenos Aires, in Argentina, all’età di 31 anni. I primi esami tossicologici hanno svelato la presenza di cocaina rosa, un cocktail di metanfetamina, ketamina, MDMA, cocaina, benzodiazepina e crack. “Anche se tutti amiamo la canzone, non è ancora il momento per farla uscire”, ha scritto su X Pounds. “Siamo ancora tutti scossi per la morte di Liam e desidero che la famiglia lo pianga in pace e in preghiera. Aspetteremo tutti”. Il produttore ha inoltre sottolineato la volontà di devolvere in futuro i proventi del singolo ad un’associazione scelta dai cari di Payne.