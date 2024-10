Liam Payne, la fidanzata Kate Cassidy: "Voleva sposarmi"

“Liam mi ha dato un mazzo di fiori e un biglietto con su scritto: “Io e Kate ci sposeremo entro un anno. Insieme per sempre”. Kate Cassidy , fidanzata di Liam Payne , ha mostrato nelle story Instagram un biglietto scritto a mano che ha rivelato il desiderio ormai irrealizzabile dell’ex cantante dei One Direction , morto il 16 ottobre precipitando dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires all’età di 31 anni. L’influencer, 25 anni, legata a lui da due, ha ribadito di avere il “cuore a pezzi” e di sapere che loro due saranno “insieme per sempre, anche se non nel modo che avevamo pianificato”, perché “ho guadagnato un angelo custode. Sarai sempre con me”.

IL LITIGIO, IL FESTINO, LA CADUTA: LE ULTIME ORE DI LIAM PAYNE

“Sono completamente smarrita e niente degli ultimi giorni mi è sembrato reale”, aveva scritto su Instagram Kate Cassidy la scorsa settimana. “Liam, angelo mio, ti ho amato incondizionatamente e continuerò ad amarti per il resto della mia vita”. La coppia si trovava in Argentina per assistere al concerto di Niall Horan, ex compagno degli One Direction di Payne. Il 14 ottobre, però, Cassidy era tornata in Florida da sola, una decisione che secondo un amico di lei avrebbe scatenato una brutta lite tra i due: “Liam non voleva che Kate lasciasse l’Argentina. Voleva che restasse con lui. Kate mi ha raccontato che lui l’ha implorata di restare, che era davvero arrabbiato”. Una fonte ha dichiarato al notiziario argentino La Nación che poche ore prima di morire Payne, fuori controllo, avrebbe organizzato nella camera dell’hotel un festino a base di alcol con due prostitute. Dopo la sua morte, la polizia ha trovato nella stanza alcol e droghe, e una prima autopsia ha rinvenuto nel corpo del cantante la “cocaina rosa”, un miscuglio di cocaina, crack, metanfetamina, ketamina, Mdma e benzodiazepine. La Procura generale presume che Payne possa essere precipitato “in uno stato di semi o totale incoscienza”.