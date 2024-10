The Doors, per i 60 anni escono un cofanetto, un album live e un libro

Il mitico gruppo musicale rock statunitense annuncia i propri piani per spegnere le 60 candeline, rivelando in esclusiva per l'edizione americana del magazine Billboard che sono previste nuove uscite, un libro e altro. “Quando ero bambino, 60 anni sembravano tipo: 'Beh, sarai morto da un momento all'altro’”, racconta il batterista John Densmore a Billboard. "Ed eccoci qui”. La band compirà sessant'anni il prossimo anno, e già il mese prossimo ci saranno alcune uscite d’archivio importanti

“Quando ero bambino, 60 anni sembravano tipo: 'Beh, sarai morto da un momento all'altro’”, racconta il batterista John Densmore a Billboard. "Ed eccoci qui”, prosegue il musicista, il quale ammette che lui e i ragazzi che formarono la leggendaria band a Los Angeles mai avrebbero potuto immaginare di arrivare a celebrare i 60 anni (60 anni suonati, stavolta è proprio il caso di dirlo).

La band The Doors compirà sessant'anni il prossimo anno, nel 2025, e già il mese prossimo ci saranno alcune uscite d’archivio importanti.

I festeggiamenti sono sul punto di incominciare: il 22 novembre 2024 arriverà, tramite la serie di vinili audiophile High Fidelity di Rhino, The Doors 1967-1971, un cofanetto in edizione limitata (3.000 copie) di sei LP contenente i sei album in studio pubblicati dalla band durante la vita del defunto frontman Jim Morrison.