Max Pezzali annuncia un concerto all'Autodromo di Imola nel 2025

Max Pezzali ha annunciato un concerto all'Autodromo di Imola per il 2025.



Questo live, imperdibile per i fan, si terrà il 12 luglio 2025. L’evento si chiama “Max forever Grand Prix” e vede il fondatore, con Mauro Repetto, della band degli 883 protagonista di un appuntamento senza precedenti per il popolo di Max. Sarà un live celebrativo atteso presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Con 17 palazzetti già sold out programmati per questo inverno, più di 400 mila biglietti venduti nella primo tour negli stadi 2024, "Max Forever (Hits Only)", e dopo il successo della stagione live 2022/23, con un totale di oltre 520mila presenze registrate tra la doppia data a San Siro, un tour sold out in 30 palazzetti, e la storica serata romana al Circo Massimo, Max Pezzali si prepara a offrire la corsa più pazza del mondo, scaldando i motori (sia dentro sia fuor di metafora).

“Annunciare un evento come Imola rappresenta per me l’emozione totale, la celebrazione assoluta di questo periodo professionale e di vita che non smette di regalarmi incredibili soddisfazioni”, spiega Max Pezzali. “È un punto d’arrivo importante, e insieme una grande responsabilità. È la chance di dimostrare al pubblico di poter offrire uno show di livello sempre più alto. Le persone escono da questi live con la voglia di tornare, perché si divertono e vivono un momento di condivisione collettiva, a cui va restituita un’esperienza che si arricchisca di elementi inaspettati e sbalorditivi”.

L’attesissimo Max Forever Grand Prix Quello che va sotto il nome di "Max Forever Grand Prix" è dunque il nuovo capitolo “di quello che ormai si può considerare un neverending tour”, si legge su la Repubblica. “Attinge ancora ispirazione in quello che per Max è una sorta di metaverso, da sempre in parallelo al suo mondo musicale, a partire dallo stile fumettistico delle prime cover dei suoi album. Personaggi simbolo delle sue hit famose, che escono dai versi delle canzoni per popolare le pagine di una serie di comic books, disegnati dalla penna dell’illustratore Roberto Recchioni, che con Max collabora dal primo volume”, prosegue la Repubblica. E l’ultimo volume, che sarà presentato al prossimo Lucca Comics, rende omaggio proprio al mondo dei motori, trasformando l’Autodromo di Imola nella cornice della gara più pazza che si possa immaginare.

Vedremo i grandi protagonisti cari a Pezzali sfidarsi a bordo di veicoli iconici, animando così il concept del prossimo live. “Il vantaggio di avere un repertorio con personaggi che dall’immaginario delle canzoni prendono vita e sono visivamente identificabili ci ha aiutati nella costruzione di un concept preciso, una rivisitazione della corsa più pazza del mondo che ci porterà dritti a vivere quello che immagino come un nostro Woodstock”, spiega Max Pezzali. “Per chi condividerà quella serata vorrei che restasse un ricordo indelebile, vorrei che le persone uscissero felici di poter dire ‘Io c’ero’, e la stessa cosa sarà per noi sul palco. Sarà la festa definitiva, epica”.

Un annuncio a sorpresa L’annuncio a sorpresa di Imola arriva a meno di una settimana dal tutto esaurito della prossima tranche invernale di show di tipo “residenziale” che si svolgerà a Milano e a Roma. Si parte con "Max forever – Questo Forum non è un Albergo", dieci date all’Unipol Forum di Assago che si terranno il 28, 29 e 30 dicembre 2024 e il 3, 4, 5, 7, 8, 9, e 10 gennaio 2025, per proseguire con "Max forever – Questo Pala non è un Albergo", altre 7 date al Palazzo dello Sport di Roma, previste per il 24, 25, 26, 28, 29 gennaio, l’1 e 2 febbraio 2025. Il claim delle sopracitate date è chiaramente preso in prestito dalla hit storica degli 883 S’inkazza (Questa casa non è un albergo), il terzo singolo estratto dall'album Hanno ucciso l'Uomo Ragno, del 1992 e tratta del rapporto tra figlio e genitore, focalizzandosi sui dissensi che spesso si manifestano in età adolescenziale. Il brano è contenuto anche in Remix '94, in TuttoMax e nell'album Hanno ucciso l'Uomo Ragno 2012, dove la canzone è reinterpretata insieme a Ensi.

"Max Forever" è organizzato e prodotto da Vivo Concerti. I biglietti per l’evento del 12 luglio 2025, Max Forever Grand Prix, saranno disponibili online dalle ore 14 di mercoledì 2 ottobre 2024 sul sito ufficiale di Vivo Concerti e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di lunedì 7 ottobre 2024. Di seguito trovate il post condiviso nelle scorse ore da Max Pezzali sul suo profilo di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙈𝙖𝙭 𝙋𝙚𝙯𝙯𝙖𝙡𝙞 (@maxpezzali)