Renato Zero in concerto al Forum di Assago, la possibile scaletta

Nelle prossime settimane Renato Zero toccherà numerose città italiane: da Torino a Perugia passando per Livorno, Bologna e Mantova

Lunedì 30 settembre Renato Zero sarà protagonista della seconda delle tre date in programma all’Unipol Forum di Milano. Stando a quanto riportato da Vivaticket , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Questo l’indirizzo del palasport: via G. Di Vittorio 6, Assago, Milano.

Dopo le date estive a Bari, Napoli e Santa Margherita di Pula, domenica 29 settembre il cantautore ha dato il via ad AUTORITRATTO - I CONCERTI EVENTO , la serie di show in programma fino a novembre.

Renato Zero a Milano, festa per i 74 anni

Il concerto di questa sera, lunedì 30 settembre, sarà anche l’occasione per festeggiare il compleanno dell’artista. Renato Zero ha raccontato: “Sarà la nostra grande festa: in nome della musica, di questi anni vissuti quasi interamente al vostro fianco e delle emozioni meravigliose e indimenticabili che ogni volta ci scambiamo. Quanta energia ci ho messo per conquistarti, mia adorata Milano. Tornare a raccogliere il tuo abbraccio festoso e possente è il più bel regalo che possiamo farci”.

Renato Zero, le prossime date del tour

