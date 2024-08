Oasis, biglietti dei concerti in vendita da oggi: come acquistarli

Ore 10, sabato 31 agosto. Su Ticketmaster Uk, Gigs and Tours, See Tickets, Ticketmaster Ireland e Gigs in Scotland si apre la caccia ai posti per vedere i fratelli Gallagher nelle 17 date che attraverseranno il Regno Unito la prossima estate, dal 4 luglio al 17 agosto. Ecco qualche consiglio su come provare a non farsi scappare questa opportunità

È caccia ai biglietti per il tour di reunion degli Oasis: la vendita si apre alle 10 di oggi, 31 agosto. Dopo 15 anni di litigi, i fratelli Gallagher l’anno prossimo torneranno a calcare i palchi di Regno Unito e Irlanda, con 17 date che dal 4 luglio al 17 agosto 2025 li porteranno a Cardiff, Manchester, Londra, Edinburgo e Dublino. Nessuno tra i fan della band ci sperava più e la corsa per mettere le mani sui biglietti si preannuncia spietata, con prezzi che – secondo le stime dei media britannici - dovrebbero oscillare tra le 70 e le 500 sterline (più o meno dagli 80 ai 600 euro). Più avanti verranno svelate le nuove date che porteranno l’Oasis Live ’25 anche in altri Paesi. La regola per eventi simili è sempre la stessa: per sperare di vedere Noel e Liam dal vivo bisogna arrivare prima degli altri sui siti dei rivenditori ufficiali, sperando che l’enorme richiesta prevista non mandi in tilt i sistemi. La formula magica per riuscirci non esiste, ma ci sono alcuni accorgimenti che possono aiutare.

Come riuscire ad acquistare i biglietti per gli Oasis Il primo consiglio su come provare a vedere gli Oasis viene dal sito ufficiale della band: "Consigliamo fortemente a coloro che vogliono acquistare i biglietti di registrarsi prima dell’inizio della vendita presso le agenzie di biglietti pertinenti", così da riuscire a configurare il proprio account con tutte le informazioni necessarie alla fatturazione e alla consegna dei biglietti. L’account poi andrà anche verificato, aggiungendo un numero di telefono collegato e confermando i codici di accesso monouso a scopo protettivo. Anche per questo è meglio arrivare in anticipo sull’apertura ufficiale delle vendite. Nel caso in cui si possedesse già un profilo presso i siti citati, prima di provare ad acquistare i biglietti è bene controllare di ricordarsi la password e che tutte le informazioni caricate siano corrette. Bisogna poi scegliere in anticipo se si vuole pagare con carta (e in tal caso se i dati sono giusti) oppure se si preferisce un altro metodo, come potrebbe essere PayPal. Studiarsi in anticipo la mappa dello stadio dove si intende andare, così da scegliere già i posti, potrebbe far risparmiare qualche altro minuto in più. E ancora, quando partirà la vendita generale Ticketmaster consiglia di utilizzare i dati mobili al posto del WiFi pubblico al momento dell’acquisto, che "solitamente è il meno affidabile". Non bisogna poi aggiornare la pagina mentre si è nella "sala d'attesa" online che precederà l’apertura della pagina per la vendita dei biglietti (circa 15 minuti prima delle 10). Al contrario di quello che si può pensare, aggiornare la pagina infatti non fa avanzare nella "fila", perché la pagina stessa si aggiorna in automatico. vedi anche Reunion Oasis, perché Liam e Noel Gallagher avevano litigato? I motivi

La reunion degli Oasis La conferma ufficiale della reunion degli Oasis è arrivata lo scorso 27 agosto, con un messaggio sui loro profili social: "Le armi sono state ammutolite. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in tv". È dal 2009 - dalla fine del Dig Out Your Soul Tour - che i fratelli di Manchester non si esibiscono insieme. Il loro rapporto è sempre stato travagliato e i due si sono allontanati e riavvicinati più volte nel corso degli anni, alzando spesso anche i toni l'uno contro l'altro in pubblico. Nel 2011, per fare un esempio, Noel Gallagher diceva che avrebbe preferito "mangiare la sua me**a piuttosto che tornare in una band con Liam". Pochi i dettagli emersi sulle modalità della riappacificazione: nel comunicato diffuso per lanciare il tour si spiega soltanto come non ci siano stati "momenti rivelatori", ma solo la consapevolezza che era il momento di tornare insieme. leggi anche Oasis, è stata pubblicata una nuova versione di Up In the Sky