Reunion Oasis, quiz ed estrazione a sorte per accedere ai biglietti

La band dei fratelli Gallagher ha organizzato una grande estrazione a sorte per offrire l’accesso alla prevendita dei biglietti del tour 2025 ai fortunati vincitori. Prima di accedere alla prevendita, bisogna rispondere ad alcune domande, una sulla storia del gruppo inglese. Per iscriversi, c’è tempo fino alle 20 di questa sera. Ecco le informazioni a disposizione (e le risposte corrette del quiz)

L’attesa per la reunion degli Oasis si taglia a dir poco con il coltello (finalmente deposto tra i due fratelli "litigarelli").

La band dei Gallagher Brothers ha organizzato una grande estrazione a sorte per offrire l’accesso alla prevendita dei biglietti del tour 2025 ai fortunati vincitori. Prima di accedere alla prevendita, bisogna rispondere ad alcune domande sulla storia del gruppo inglese. Il motivo? Semplice: arginare i bagarini, rivolgendosi davvero a chi è fan della leggendaria band di britpop.



I biglietti verranno messi in vendita a partire da sabato 31 agosto alle ore 10 italiane, ma venerdì 30 agosto ci sarà una prevendita riservata a “pochi” fortunati.

Sui profili ufficiali social degli Oasis si legge: “Per garantire a quanti più fan un’equa opportunità di accesso ai biglietti, i candidati alla prevendita di venerdì saranno selezionati tramite una votazione”. Per iscriversi alla votazione c’è tempo fino alle ore 20 italiane di oggi, mercoledì 28 agosto.

Per accedere a quella che il magazine Rolling Stone ha meravigliosamente definito come “la riffa dei riff”, bisogna rispondere a qualche domanda sul conto degli Oasis, alcune delle quali sono assolutamente soggettive e non sembra abbiano conseguenze sulla possibilità di vincere (per esempio viene chiesto: “A quanti concerti degli Oasis sei stato in vita tua?”).

È invece un quesito in particolare quello a cui bisogna rispondere correttamente per avere accesso alla pre-sale: “Chi suonava la batteria nella prima line-up degli Oasis?”.

I vincitori riceveranno una e-mail con le informazioni complete per effettuare l’accesso alla prevendita la mattina di venerdì 30 agosto. Tuttavia è bene specificare, come sottolinea il profilo ufficiale degli Oasis, che essere selezionati non comporta riuscire ad acquistare sicuramente i biglietti, che invece verranno assegnati seguendo l'ordine di arrivo.