Oasis, è stata pubblicata una nuova versione di Up In the Sky

Gli Oasis hanno proposto una versione inedita della loro canzone Up In The Sky, che sarà inclusa nella prossima edizione deluxe per il 30º anniversario del loro album di debutto, Definitely Maybe.

Il brano è apparso per la prima volta nell'album del 1994 della band, e questa versione è stata recentemente mixata da Noel Gallagher. È stata tratta dalle sessioni di registrazione iniziali dell'album ai Monnow Valley Studios, poi scartate.



L'album che celebra l’anniversario del disco da cui l’avventura dei fratelli Gallagher è iniziata sarà disponibile in vari formati e includerà registrazioni inedite dalle sessioni abbandonate ai Monnow Valley, così come outtake dalle registrazioni definitive dell'album ai Sawmills Studios, messe da parte fino ad ora.



Gli Oasis hanno già condiviso la prima traccia inedita, ossia Columbia (Sawmills Outtake), che è stata mixata per la prima volta da Noel Gallagher e Callum Marinho.



Ora è disponibile una versione mai sentita prima d'ora di Up In The Sky, tratta dalle sessioni ai Monnow Valley, ai confini gallesi del Monmouthshire. Queste sessioni furono abbandonate perché le registrazioni erano considerate dalla band "troppo tecniche e troppo pulite", come riporta il sito di Virgin Radio UK che ha intervistato a più riprese l’iconico gruppo inglese.

Per trovare suoni meno puliti, gli Oasis si sono poi trasferiti negli spazi remoti dei Sawmills Studios in Cornovaglia per ri-registrare l'album. Alla fine, con l'aggiunta del produttore Owen Morris per completare i mix definitivi, nacque Definitely Maybe. Il resto è storia.



