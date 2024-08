Oasis, 30 anni dell'album Definitely Maybe: lo speciale su Apple Music

Per celebrare il 30° anniversario dell'album di debutto degli Oasis , Definitely Maybe , Apple Music ha annunciato la pubblicazione dell’acclamato disco in audio spaziale con Dolby Atmos, in esclusiva su Apple Music , insieme a uno speciale radio condotto da Matt Wilkinson . Nello show, Matt si immerge nella nuova versione in audio spaziale dell'album, raccontando i nuovi mix e come sono stati meticolosamente adattati dal produttore, mixer e ingegnere Ryan Hewitt, vincitore di un Grammy Award. Matt esplora anche rarità, demo e versioni alternative mai ascoltate prima, pubblicate in occasione del 30° anniversario, che celebrano alcune delle canzoni più iconiche della musica britannica, come Rock ‘n’ Roll Star , Live Forever e Cigarettes & Alcohol . Insieme a Matt, una fantastica line-up di artisti condividono i loro ricordi sull'album, sugli Oasis e la loro eredità, con contributi di Nia Archives, Yungblud, Royel Otis, Kneecap, Felix White, Cardinals e Amyl and the Sniffers .

DEFINITELY MAYBE HA CAMBIATO LA STORIA DEL ROCK

“Dopo 15 lunghi anni gli Oasis sono finalmente tornati insieme, quindi non c'è momento migliore per fare luce su quello che è forse il più grande album di debutto di tutti i tempi. Definitely Maybe ha cambiato il corso della musica rock quando è stato pubblicato nel 1994, e questi nuovi mix in audio spaziale mi hanno stupito quando li ho ascoltati per la prima volta. Unitevi a me su Apple Music, alziamo il volume al massimo e celebriamo l’iconicità di quest’album!”, dice Matt Wilkinson, Apple Music 1.



“I mix in audio spaziale con Dolby Atmos di Definitely Maybe sono un'esperienza di ascolto emotiva e viscerale. Ho sempre sentito Definitely Maybe come se esplodesse dalle casse e con questo nuovo formato immersivo siamo in grado di avvolgere l'ascoltatore con l'assoluta potenza degli Oasis. È come se ci si trovasse faccia a faccia con la band negli spazi enormi in cui sono sempre state presentate queste canzoni. La voce di Liam e i toni della chitarra di Noel parlano come mai prima d'ora e il loro ritmo travolge da ogni angolazione con rinnovata intensità. Ascoltando Definitely Maybe in audio spaziale si ha la sensazione di sentire queste canzoni per la prima volta, da capo” commenta Ryan Hewitt, ingegnere del suono/mixer e produttore vincitore di un Grammy Award.