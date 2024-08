Al momento sono tre gli show aggiunti dagli Oasis e sono tutti in posti già toccati dal tour annunciato: i fratelli Gallagher hanno inserito il 16 luglio a Manchester, Heaton Park; il 30 luglio a Londra, Wembley; il 12 agosto a Edimburgo, Murrayfield Stadium. Ma se il tenore delle richieste resterà così alto non sono escluse, sempre nel 2025, date negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Al momento di Europa proprio non si parla.

BIGLIETTI DISPONIBILI DALLE ORE 10 DEL 31 AGOSTO

I biglietti per i nuovi concerti saranno messi in vendita dalle 10 ora italiana di sabato 31 agosto. In un post sui loro social Liam e Noel hanno ribadito che non ci sarebbero stati altri live in Europa nel corso 2025 e hanno sottolineato che non andranno a Glastonbury 2025 o in altri festival. Quindi la sola possibilità di vederli live sarà l'Oasis Live ’25 World Tour. Quello che ha fatto drizzare le orecchie ai fan è la parola World che è apparsa per la prima volta in un loro post e di certo i modo non casuale. È vero che al momento le date sono circoscritte a Regno Unito e Irlanda ma il tour potrebbe sconfinare. Si parla in particolare di Stati Uniti, Canada e Messico sempre nel 2025.

i biglietti del tour costano da 80 a 600 euro

I biglietti per assistere all'Oasis Live '25, il tour della reunion dei fratelli Gallagher da poco annunciato per l'estate prossima, vengono a costare, una volta messi in vendita a partire da sabato 31 agosto, tra le 70 e le 500 sterline (80-600 euro). E' quanto emerge sui media del Regno Unito, secondo cui allo stadio di Wembley a Londra si parte da 74 pound (87 euro) per arrivare sino a 506 (oltre 600 euro) se si vuole un trattamento vip. I posti più economici sono per i live al Principality Stadium di Cardiff, dove si possono trovare a 73 pound (86 euro), a 74 (87 euro) per il Murrayfield Stadium di Edimburgo. Per quanto riguarda invece le due date in programma in Irlanda al Croke Park di Dublino si parte dagli 86 euro, spese di prenotazione escluse. Nella città natale della band, a Manchester, i biglietti costano ben 148 sterline (176 euro), con disponibilità solo per posti in piedi, mentre si deve spendere molto di più per i pacchetti speciali.