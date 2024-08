Tony Effe, la possibile scaletta del concerto ad Ascoli Piceno

A ottobre Tony Effe sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Milano

Nuovo appuntamento con la musica di Tony Effe . Il 13 agosto il rapper sarà in concerto nelle Marche, più precisamente all’Arena Squarcia di Ascoli Piceno . Ecco tutti i dettagli: dall’indirizzo per raggiugnere la location all’orario di inizio.

Tony Effe in concerto ad ascoli piceno, cosa c’è da sapere

Quest’estate Tony Effe ha scalato le classifiche con il tormentone Sesso e Samba in duetto con Gaia. La canzone ha riscosso un successo straordinario conquistando due dischi di platino e la prima posizione nella classifica dei singoli più venduti in Italia per molte settimane. Martedì 13 agosto il rapper porterà l’Icon Tour ad Ascoli Piceno.