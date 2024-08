Tony Effe, la possibile scaletta del concerto ad Agrigento

Musica

Tre i super singoli di luglio: Gaia Gentile rivendica la sua identità in Sto Benone; poi ci sono le sorprese Puka Shell's Bling con O.G. impreziosito dalla voce di Lauryyn e l'ironia surreale di Vittorio Poli con Palla. Menzione speciale per Isotta, Prim, Finecielo, Inciso coi suoi gatti, Shark Forever Real, Claudym e Svegliaginevra. Tolti i tre sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra circa 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

La città di Finecielo è un brano che mette in musica una frenetica notte cittadina per rappresentare lo stato d’animo del protagonista, perso nei vicoli del centro, ma anche della sua mente. L’alcol, la festa, la musica sono gli anestetici del suo dolore, mentre cerca disperatamente una via d’uscita dal caos che lo imprigiona