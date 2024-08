Travis Scott, il rapper rilasciato dopo l'arresto a Parigi

Dopo essere stato arrestato a Parigi venerdì 9 agosto per una lite con una guardia di sicurezza all’esterno dell’hotel Georges V, il giorno successivo Travis Scott è stato rilasciato senza ulteriori accuse. Secondo una fonte, il rapper aveva litigato con la sua guardia del corpo perché non l’aveva protetto dal continuo assalto di paparazzi e fan. Scott aveva poi aggredito un agente di sicurezza, che aveva tentato di sedare la lite. Nelle prime ore del mattino, la polizia era intervenuta e aveva preso il rapper in custodia. Ora, però, “l'ordine di custodia della polizia per Travis Scott è stato revocato e tutti i procedimenti contro di lui sono stati chiusi perché l'incidente era di lieve entità”, ha dichiarato in un comunicato la Procura di Parigi. “Travis Scott è stato rimesso in libertà e non gli sono state rivolte accuse”, ha detto a Rolling Stone US una fonte dall’entourage del rapper.