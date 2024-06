Travis Scott arrestato per ubriachezza molesta e violazione domicilio

Nella mattina di oggi, giovedì 20 giugno 2024, il rapper statunitense è stato arrestato dopo un alterco in un porto turistico di Miami Beach. Il musicista di Astroworld, il cui vero nome è Jacques Webster, è stato incarcerato in una prigione della contea di Miami-Dade con accuse di violazione di proprietà dopo un avvertimento e ubriachezza molesta, secondo i registri online

Travis Scott è stato arrestato per ubriachezza molesta e violazione di domicilio.

Il musicista di Astroworld, il cui vero nome è Jacques Webster, è stato incarcerato per l’esattezza alle 4:35 di mattina, come riporta il New York Post, in una prigione della contea di Miami-Dade con accuse di violazione di proprietà dopo un avvertimento e ubriachezza molesta, secondo i registri online.

La polizia è stata chiamata al Miami Beach Marina dopo che Travis Scott ha avuto un alterco con il proprietario di una barca a noleggio, ha riferito l'emittente WSVN, che ha specificato che Scott “si è molto arrabbiato, ha gridato volgarità, se n’è andato e poi è tornato per disturbare ancora”.

Il trentatreenne “ha presentato una cauzione di 650 dollari - che include 500 dollari per l'accusa di violazione di proprietà e 150 dollari per ubriachezza molesta. Non è chiaro se sia già stato rilasciato”, si legge su un articolo apparso poco fa sul sito del Daily Mail. “Il rapper di Astroworld appariva con gli occhi annebbiati e senza espressione nella foto segnaletica, che è stata condivisa dalla struttura correzionale di Miami Dade”, aggiunge il Daily Mail.