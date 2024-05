Travis Scott, risolte nove cause per omicidio colposo all'Astroworld

Quasi tre anni dopo la tragedia avvenuta il 5 novembre 2021 all’Astroworld Festival di Houston, in Texas, dove la calca sotto il palco del concerto di Travis Scott aveva causato la morte di dieci persone, il promotore dell’evento Live Nation ha risolto nove delle dieci cause per omicidio colposo che erano state intentate in seguito alla catastrofe. Come riportato dall’Associated Press, gli accordi sono stati conclusi nella settimana in cui sarebbe dovuta iniziare la selezione della giuria sulla causa promossa dalla famiglia di Madison Dubiski, 23 anni, una delle dieci vittime. Neal Manne, avvocato di Live Nation, ha spiegato che durante l’udienza dell’8 maggio sono state risolte nove controversie, inclusa quella di Dubiski. I termini della transazione non sono stati resi noti a causa di un ordine di riservatezza. L’unica causa ancora in corso è quella della famiglia di Ezra Blount, 9 anni, la più giovane vittima della tragedia. Nel frattempo, per le altre cause, “il signor Scott è grato che sia stata raggiunta una risoluzione senza il bisogno di un processo”, ha detto Ted Anstasiou, un rappresentante del rapper. “L’accordo confidenziale onorerà l’eredità di Madison Dubiski e promuoverà miglioramenti per la sicurezza dei concerti”.