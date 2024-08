Travis Scott arrestato al Four Seasons di Parigi dopo una lite

Non è la prima volta che la star del rap americano finisce nei guai. Lo scorso giugno era stato arrestato a Miami con l’accusa di ubriachezza molesta e di violazione di domicilio per una rissa a bordo di uno yacht

Travis Scott è stato arrestato dopo una lite con la sua guardia del corpo, avvenuta al Four Seasons Hotel di Parigi. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla vicenda. La procura della capitale francese ha però confermato le indiscrezioni del giornale Valeurs Actuelles, secondo le quali all’alba “i poliziotti sono stati chiamati all’Hotel Georges V e hanno fermato il cosiddetto Travis Scott per violenze contro un agente della sicurezza. Quest’ultimo era intervenuto a sua volta per separare il rapper dalla sua guardia del corpo”.