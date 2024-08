Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Baia Domizia

Il 10 agosto Annalisa sarà in concerto a Baia Domizia . Dopo la data a Pescara, la popstar partirà alla volta della Campania per il terzultimo appuntamento del tour Tutti nel Vortice - Outdoor . Ecco tutto quello che c’è da sapere.

approfondimento La Nasa dedica un asteroide ad Annalisa: "Laureata in fisica"

Al momento Annalisa non ha rilasciato alcuna comunicazione sulla possibile scaletta del concerto. Secondo quanto ripreso da Setlist , queste le canzoni proposte al concerto di Forte dei Marmi del 2 agosto:

Stando a quanto riportato su TicketOne , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30 . Questo l’indirizzo per raggiungere l’ Arena dei Pini : via Fontana Vecchia snc, 81030, Baia Domizia.

Grande attesa per lo spettacolo della voce di Nuda . Sabato 10 agosto Annalisa si esibirà all’Arena dei Pini portando tutta la sua energia, attesi i grandi successi e i brani dell’ultimo album E poi siamo finiti nel vortice, certificato con due dischi di platino.

Annalisa, il successo di Storie Brevi

Lunedì 5 agosto Storie brevi, il duetto di Annalisa e Tananai, è stato certificato disco di platino. La cantante (FOTO) ha scritto sul suo profilo Instagram: “Oggi festeggio il mio compleanno tra un concerto e l’altro pensando ai momenti condivisi in questo ultimo anno, con voi e con tutte le persone a cui voglio bene. E chissà quanti altri momenti ci riserverà il futuro. Grazie per i tantissimi auguri e per l’ennesimo regalo, perché proprio oggi Storie Brevi è disco di platino”.