Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Pescara

Prosegue il tour estivo di Annalisa . La popstar sarà in concerto a Pescara per il nuovo appuntamento di Tutti nel Vortice Outdoor . Ecco quello che c’è da sapere sull’appuntamento live: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.

annalisa, i dettagli del concerto

Giovedì 8 agosto Annalisa sarà a Pescara per lo spettacolo inserito nel cartellone dello Zoo Music Fest. La voce di Euforia regalerà musica e divertimento per uno show all’insegna del pop. Stando a quanto riportato su TicketOne, i riflettori si accenderanno alle ore 21.30. Questo l’indirizzo del Porto Turistico dove avrà luogo il concerto: via Papa Giovanni XXIII, 65126, Pescara.

Attesi i grandi successi che hanno scalato le classifiche di vendita, come ad esempio Mon Amour, Bellissima e Sinceramente, quest’ultimo presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo quando ripreso da Setlist, questa la scaletta del concerto di Forte dei Marmi del 2 agosto:

Euforia

La crisi a Sanit-Tropez

Se avessi un cuore

Ragazza sola

Direzione la vita

Movimento lento

Bye Bye

Tsunami

Storie brevi

Rosso Corallo

Mon Amour

Nuda

Stelle

Bollicine

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te

Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This)

Eva + Eva

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento