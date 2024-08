Green Day, al concerto di New York a sorpresa Deadpool e Wolverine

I Green Day stanno vivendo un momento magico con le date sold out del loro tour che li vedrà impegnati in giro per l'America settentrionale ad agosto e a settembre e per l'ondata di affetto dei fan che hanno potuto ascoltare Good Riddance (Time of Your Life) , pietra miliare del repertorio della band, all'interno di Deadpool & Wolverine , pellicola campione di incassi al box office globale. A New York , durante l'esecuzione live del brano nel concerto del 5 agosto, Billie Joe Armstrong è stato sorpreso dall'apparizione dei due personaggi sul palco . Il leader dei Green Day è riuscito a malapena a finire la canzone trattenendo le risate. Sotto i costumi c'erano gli altri due membri della band: il batterista Tré Cool e il bassista Mike Dirnt .

I Green Day nei titoli di coda di Deadpool & Wolverine

La performance live di Good Riddance (Time of Your Life) di New York è stata così divertente e memorabile da meritare più post sui canali social ufficiali dei Green Day che hanno ringraziato i fan per la splendida serata resa indimenticabile dal momento a sorpresa a tema Marvel sul brano incluso nella colonna sonora ufficiale del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman (TUTTI I BRANI).

Reynolds, attivissimo sui social in queste settimane roventi per il film, saldamente in cima alle preferenze del pubblico in sala, ha ricondiviso la clip del live dei Green Day esprimendo stupore e gratitudine per il tributo al film di cui è protagonista da parte della band sul palco di New York City. “Sto piangendo. Vi amo”, ha scritto su Instagram l'attore e produttore che ha contribuito a rendere virale il momento mostrandolo alla sua platea di oltre cinquanta milioni di follower.

Tré Cool e Mike Dirnt, già ribattezzati dai fan DeadCool e WolverMike, si sono prestati al gioco e hanno provato in tutti i modi a infastidire e prendersi gioco del cantante che ha concluso tra le risate la canzone del 1997, un vero e proprio inno generazionale che ha il suo posto specifico durante tutti i live.

Il brano, usato su vari film e diverse serie tv, è stato inserito sui titoli di coda di Deadpool & Wolverine che consistono in una raccolta di immagini di repertorio, molte delle quali di backstage e mai mostrate prima, con gli attori che hanno lavorato nei film Marvel negli ultimi venti anni.

La canzone, una ballad soft-rock, è perfetta per questo finale amarcord pensato per far venire gli occhi lucidi ai fan più accaniti.

Ora ci si aspetta di vedere risalire la hit nella Top 50 Global di Spotify, come è accaduto per altre due canzoni incluse nella colonna sonora: Bye Bye Bye degli NSYNC e Iris dei Goo Goo Dolls.