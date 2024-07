Di questo cambiamento, di alternativa e dell’importanza della musica (anche in vista del 5 novembre 2024, quando gli elettori statunitensi torneranno alle urne) abbiamo parlato proprio con Perry Farrell poco prima dell’unica data italiana dei Jane’s Addiction al Festival La Prima Estate al Lido di Camaiore, a giugno. Farrell non è solo il leader di una delle rock band più forti e controverse degli ultimi anni, ma soprattutto una figura artistica visionaria, che ha sempre creduto fortemente nel potere dell’arte e della musica. Carisma potentissimo, non ha paura di dire quello che pensa. E ai giovani ricorda che oggi, come non mai, è fondamentale essere ribelli, perché non c’è nulla da perdere nel credere nelle proprie idee e fare il possibile per realizzarle. Un messaggio, un motto, un imperativo.

"It’s been a long time coming, but change has come to America" (c'è voluto tanto tempo, ma il cambiamento è arrivato in America). Grant Park, Chicago, 4 novembre 2008, Barack Obama è il primo presidente afroamericano della storia. Nel suo discorso parla di cambiamento, e lo fa nella sua città, davanti a 240.000 persone. L’America è pronta a voltare pagina, e a iniziare un nuovo capitolo: è servito del tempo, lo ricorda Obama stesso, ma l’impegno e le proteste di tanti prima di noi vedono dei risultati.

"Il mondo di oggi mi preoccupa ed emoziona allo stesso tempo"

"Non posso fare a meno che pensare a come stia il mondo in questo momento: è sia emozionante che preoccupante. Ma credo ci sia speranza: c’è speranza quando ci sono festival come questo, che permettono a persone meravigliose di incontrarsi. E di ascoltare il messaggio di questi giovani, scrittori, ballerini, artisti. Se qualcuno ne avrà bisogno, potete contare su di me: vi amo e non vi deluderò mai!"

"Sto combattendo una battaglia per la libertà"

Ha parlato di speranza e lei, come musicista dei Jane’s Addiction, ha sempre alzato la voce e trovato una collocazione nel mondo. Non ha mai avuto paura di farlo. Perché, invece, molti artisti oggi non riescono a fare lo stesso?

Perché c’è tanta paura diffusa dagli autocrati e molte persone temono di subire danni fisici o di perdere sostegni economici. Io sono andato oltre. Vivo, lo sai, vivo per diffondere un messaggio. La mia giornata consiste nello svegliarmi, prepararmi ogni volta per difendere le mie idee e unire chi la pensa come me. Qui c’è un gruppo davvero incredibile, il cantante è Jason, degli Sleaford Mods: lui per me fa proprio parte di questa nuova generazione. John farà sempre ottima musica: è solo questione di organizzazione, e circondarsi delle giuste persone. Quando trovi una persona che ha punti di vista simili a tuoi e vuole che il mondo sia felice, bello... è come trovare un tesoro. C’è chi preferirebbe morire piuttosto che vedere il mondo distrutto da chi non ha amore nel proprio cuore. Persone intellettualmente inette e, proprio per questo, le più pericolose. Quindi mi sento come se fossimo in battaglia in questo momento: io li voglio combattere.

La musica dei Jane’s Addiction è potentissima, lo sarà sempre. Come ci si sente a esserlo, senza cadere nella nostalgia? Perché la musica dei Jane’s Addiction è ancora così amata da più generazioni di appassionati come me?

Forse perché le persone amano essere trasportate su altre dimensioni! E sono veramente belle. C’è della speranza nella nostra musica. C’è energia, c’è un senso di natura selvaggia, del pericolo e della sensualità: il meglio a cui pensare e sperimentare